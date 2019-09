Esporte Com erro de Cássio, Fluminense derrota Corinthians no Mané Garrincha Paulo Henrique Ganso marcou o único gol do jogo no primeiro tempo. Equipe paulista terminar 1º turno com 32 pontos

Com uma "ajuda" do goleiro Cássio, o Fluminense derrotou o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (15), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Henrique Ganso marcou o único gol do jogo no primeiro tempo, após uma falha grosseira de Cássio. Na última rodada, no empate por 2 a 2 contra o Ceará, o goleiro já teve atuação contestada, a...