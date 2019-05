Esporte Com entrada franca, Copa Goiânia de Basquete movimenta Centro de Excelência neste fim de semana Competição reúne cinco equipes da capital

A Copa Goiânia de Basquete Masculino, categoria Adulto, terá rodada dupla neste final de semana, no Centro de Excelência do Esporte, na capital. Os jogos são válidos pela segunda fase da competição. Neste sábado (1°), às 15h30, a Faculdade Araguaia/AEGB/SESI encara o Goiânia. Em seguida, às 17h, Vultures e Goiás medem forças. Já no domingo (2), Goiânia e Ciga Alimen...