Esporte Com entorse no tornozelo, Liziero só volta ao São Paulo após Copa América

O volante Liziero desfalcará o São Paulo nos próximos jogos até a parada dos campeonatos para a disputa da Copa América no País. O jogador realizou nesta segunda-feira um exame que apontou grave entorse no tornozelo direito. Liziero se lesionou ainda no primeiro tempo do empate sem gols entre São Paulo e Bahia, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele so...