Com Enderson, Botafogo pode igualar melhor sequência de vitórias da Série B

Enderson Moreira chegou ao Botafogo para substituir o demitido Marcelo Chamusca e mudou radicalmente a situação do time carioca. A equipe venceu seus quatro jogos com o novo treinador —um aproveitamento de 100%, que nenhum outro rival da Série B repetiu no período. Ao longo de toda a competição, só dois times fizeram sequência melhor que essa: Náutico e Coritiba, líder ...