Esporte Com empréstimos, dois goleiros encerram passagem pelo Goiás Sidão e Marcos, criticados em 2019, são regularizados por seus clubes e vão disputar os Estaduais, a Série B e a Copa do Brasil nesta temporada

Emprestados a outros clubes no último ano de contrato com o Goiás, dois goleiros terão encerradas suas trajetórias no clube esmeraldino. Marcos, anunciado pelo Paraná nesta terça-feira (21), e Sidão, que já havia sido apresentado pelo Figueirense, vão disputar os Estaduais e a Série B do Brasileiro, além da Copa do Brasil, emprestados pelo Goiás. Como os contratos d...