Esporte Com empate no Olímpico, Goiânia entra no Z2 e Anapolina é rebaixada Goiânia tem mais um jogo para tentar a permanência na elite estadual

Com um empate sem gols no Estádio Olímpico entre as duas equipes, nesta quarta-feira (13), pela 11ª rodada, o Goiânia entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Goiano e a Anapolina caiu para a Divisão de Acesso do Estadual. Com 11 pontos, o Galo é 11º colocado. A Xata segue com 7 pontos e pode terminar a competição com, no máximo, 9. Agora, o Goiânia tem mais u...