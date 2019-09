Esporte Com empate, Atlético vê líder da Série B se distanciar Após empate sem gols com o Vitória, nesta terça-feira (24), time goiano fica a seis pontos do líder Bragantino. Dragão volta a jogar na próxima sexta-feira (27), em casa, contra o Figueirense

Em noite inspiração do goleiro Kozlinski, o Atlético empatou com o Vitória, por 0 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Enquanto o time goiano corre atrás do líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória briga para se afastar da zona de rebaixamento. Os visitantes se mostraram concentrados, assim conseguiram segurar o placar e a pressão da equipe baiana. Com o resu...