Esporte Com Elias e Kozlowski, Goianésia inicia treinos dia 16 Azulão do Vale aposta em técnico paulista e mescla de jogadores experientes com mais jovens

Eliminado nas quartas de final pelo Goiânia no Goianão 2019, mas classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro 2020, o Goianésia inicia na próxima segunda-feira (16) a pré-temporada de olho no Estadual de 2020. O Azulão do Vale quer chegar ainda mais longe nesta temporada e aposta na experiência dos meias Elias e William Kozlowski. A direto...