Esporte Com elenco reduzido no Vasco, Abel Braga prevê disputa do Carioca com atletas sub-20 Principal contratação do ano, o argentino German Cano é uma das novidades no grupo

O técnico Abel Braga comandou o primeiro treinamento do Vasco em 2020, nesta quinta-feira, e anunciou que vai utilizar muito os jogadores da categoria de base na disputa do Campeonato Carioca, que vai ter início para o time de São Januário, dia 19, diante do Bangu. "Já viram quantos sub-20 tem no meu time? Tem jogador de 18 anos aqui. Vocês lembram o que eu fiz ...