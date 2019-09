Esporte Com eficiência, Goiás encerra jejum fora de casa Com oportunismo de Leandro Barcia e brilho de Tadeu, esmeraldino bate São Paulo, no Morumbi, por 1 a 0, e volta vencer jogando longe de Goiânia

O Goiás voltou a vencer fora de Goiânia após um longo período. No Morumbi, o time esmeraldino ganhou do São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (25). Leandro Barcia decidiu na frente, Tadeu brilhou atrás e o jejum de quase cinco meses - o último triunfo tinha sido na estreia do Brasileiro, contra o Fluminense, no dia 28 de abril - foi encerrado. A eficiência alviver...