Com dupla ajuda do VAR em pênalti, França bate Nigéria e continua 100% no Mundial

Em um jogo no qual precisou contar com a ajuda do VAR (arbitragem de vídeo) por duas vezes no pênalti que garantiu a sua vitória, a anfitriã França bateu a Nigéria por 1 a 0, nesta segunda-feira (17), em Rennes, e avançou às oitavas de final do Mundial Feminino com 100% de aproveitamento. Com o resultado, a seleção francesa de futebol avançou às oitavas de final co...