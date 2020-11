Esporte Com dossiê, Goiás vai formalizar reclamação contra arbitragem Direção esmeraldina solicitará áudio e vídeo utilizados pela arbitragem de vídeo durante o gol de empate do São Paulo, na vitória paulista sobre o clube goiano no sábado (7)

A indignação da diretoria esmeraldina com o gol anotado para o São Paulo por Brenner, na derrota do Goiás para o clube paulista no último sábado, vai virar reclamação formal junto à Comissão de Arbitragem da CBF. O clube vai encaminhar dossiê para a entidade e solicitar áudio e vídeo utilizados pela arbitragem de vídeo no momento da decisão de validar o gol.O intui...