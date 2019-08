Esporte Com dose de drama, Flamengo bate Emelec e avança na Libertadores Time rubro-negro supera equatorianos, nos pênaltis, e pega Internacional nas quartas de final

Foi dramático, sofrido, mas o Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores, após vencer o Emelec, por 2 a 0, no tempo normal, e por 4 a 2, nos pênaltis. No jogo em Guayaquil, a vitória fora dos equatorianos também por 2 a 0. Com o resultado, o time carioca vai enfrentar o Internacional na briga por uma vaga nas semifinais. Desde 2010 que os cariocas não pa...