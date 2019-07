Esporte Com dores no tornozelo, Bruno Henrique desfalca o Flamengo nesta quarta Equipe carioca enfrenta o Athletico-PR pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira

O Flamengo sofreu uma baixa para o decisivo duelo com o Athletico Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta quarta-feira, o clube carioca divulgou a lista de jogadores relacionados pelo técnico Jorge Jesus e confirmou a ausência do atacante Bruno Henrique, lesionado, no duelo agendado para as 21h30. A equipe explicou que Bruno Henrique torceu...