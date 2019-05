Esporte Com dores no joelho, Neymar fica fora de treino da seleção em Teresópolis Segundo a assessoria de imprensa da seleção, "Neymar permanece com dores no joelho esquerdo e por isso não treinará em campo"

Com dores no joelho esquerdo, o atacante Neymar ficou de fora do treino com bola da seleção brasileira realizado na tarde desta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogador do Paris Saint-Germain, que na terça deixou o campo mais cedo após sentir incômodo no joelho, já havia sido poupado do treino físico pela manhã. Ele deverá ficar de fora das atividades c...