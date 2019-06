Esporte Com dores no joelho, Fernandinho deve ser desfalque na seleção contra o Peru A partida contra o Peru encerra a fase de grupos das duas equipes nesta Copa América. As duas seleções dividem a liderança com quatro pontos, mas o Brasil tem a vantagem no critério de desempate

O técnico Tite não deve contar com o volante Fernandinho para a partida do próximo sábado (22), contra o Peru, na Arena Corinthians, pela Copa América. O jogador do Manchester City sentiu dores no joelho direito após enfrentar a Venezuela, não treinou nesta quinta-feira (20) e também ficará fora da atividade desta sexta-feira (21), a última da seleção brasileira antes d...