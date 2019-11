Esporte Com dores no joelho, Everton Ribeiro desfalca o Flamengo contra o Palmeiras O jogador permaneceu no Rio para tratar o problema e não foi relacionado para a partida

Com dores no joelho, o meia Everton Ribeiro virou desfalque no Flamengo para a partida contra o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador permaneceu no Rio para tratar o problema e não foi relacionado para a partida. O atacante Vitinho, em alta pela boa atuação na goleada por 4 a 1 diante do Ceará, n...