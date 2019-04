Esporte Com dores no joelho, Danilo Avelar desfalca o Corinthians contra o São Paulo O jovem Carlos Augusto será substituto do lateral esquerdo titular da equipe alvinegra no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista

O Corinthians não terá o lateral-esquerdo Danilo Avelar contra o São Paulo, neste domingo (14), às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista. O jogador está com dores no joelho direito e não conseguiu se recuperar a tempo depois de passar quase toda a semana em tratamento, sem aparecer no gramado, no CT Joaquim G...