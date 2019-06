Esporte Com dores no joelho, Arthur preocupa CBF e será desfalque do treino de terça A situação dele tem sido monitorada pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, assim como pelos fisioterapeutas da seleção

O volante Arthur será novamente desfalque no treino da seleção brasileira nesta terça-feira, em São Paulo. Com muitas dores após pancada no joelho direito sofrida no domingo, no amistoso contra Honduras, em Porto Alegre, o jogador passou a segunda-feira sob cuidados médicos e ficará por mais um dia longe das atividades no gramado para continuar em tratamento intensivo. ...