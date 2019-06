Esporte Com dores na panturrilha, Vagner Love é desfalque do Corinthians contra Cruzeiro Agora o time alvinegro terá seis baixas para enfrentar o time mineiro.

O atacante Vagner Love ficou fora da lista de relacionados do Corinthians para a partida contra o Cruzeiro por causa de dores na panturrilha. As equipes se enfrentam neste sábado, às 19h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o time alvinegro terá seis baixas para enfrentar o time mineiro. Além de Love, já estavam fora da partida Cássio e Fagner, con...