Esporte Com dores na panturrilha, Pablo desfalca o São Paulo contra o Palmeiras O jogador não se recuperou totalmente de dores nas duas panturrilhas

O São Paulo não terá o atacante Pablo, artilheiro da temporada, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, neste domingo (7), na Arena do Palmeiras. O jogador não se recuperou totalmente de dores nas duas panturrilhas. Ele esteve no treino aberto do São Paulo, no Morumbi, neste sábado, mas ficou ao lado do treinador Cuca no banco de...