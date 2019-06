Esporte Com dores musculares, Tchê Tchê desfalca treino do São Paulo nesta quarta-feira Jogador será reavaliado nesta quinta-feira (6), para saber se terá condição de enfrentar o Avaí, sábado (8), pela 8ª rodada do Brasileirão

O treinamento do São Paulo na tarde desta quarta-feira (5) teve o desfalque do meia Tchê Tchê, que está com dores musculares. Ele será reavaliado nesta quinta (6) para saber se enfrentará o Avaí no sábado (8), às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Tchê Tchê estreou pelo São Paulo no dia 27 de abril co...