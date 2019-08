Esporte Com dores musculares, Gabriel desfalcará Flamengo contra o Inter na Libertadores Atacante está fora do primeiro jogo das quartas de final nesta quarta-feira, no Maracanã

Com dores musculares na coxa esquerda, Gabriel acabou sendo confirmado nesta terça-feira como desfalque de peso do Flamengo para o duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O time carioca enfrenta o Internacional nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, onde não terá o seu principal artilheiro para abrir vantagem no mata-mata, cujo confronto de volta será n...