Esporte Com dores, Cristiano Ronaldo fará treinos em separado na Juventus Por meio de suas redes sociais, o clube de Turim revelou que o astro português ficará fora dos trabalhos com o restante do grupo de jogadores devido a uma "leve fadiga no adutor" de sua perna esquerda

