Esporte Com domínio de ponta a ponta, Verstappen vence GP da Áustria de F1 Líder do Mundial de Pilotos, o holandês da Red Bull já havia vencido as duas últimas etapas da temporada

Absoluto de ponta a ponta, Max Verstappen conquistou neste domingo (4) a vitória no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Líder do Mundial de Pilotos, o holandês da Red Bull já havia vencido as duas últimas etapas da temporada, o GP da França e GP da Estíria, na semana passada. Foi a quinta vitória nesta temporada. Verstappen também fez a melhor volta da prova....