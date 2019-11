Esporte Com domínio da Ferrari no 2º treino, Vettel é o mais rápido do dia em Interlagos Os carros voltam à pista de Interlagos neste sábado (16) para o terceiro treino livre, entre 12h e 13h. O treino para a definição do grid será às 15h

A Ferrari dominou na tarde desta sexta-feira o segundo treino livre para o GP do Brasil, penúltima etapa da temporada da Fórmula 1, que será disputada domingo, no Autódromo de Interlagos. O alemão Sebastian Vettel ficou com o primeiro lugar (1min09s217), seguido pelo seu companheiro, o monegasco Charles Leclerc (1min09s238).O holandês Max Verstappen, da Red Bull (1...