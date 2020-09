Esporte Com dois jogos no OBA, meia diz que Vila Nova precisa fazer ‘o dever de casa’ Na 4ª colocação do Grupo A, Tigre terá duas partidas seguidas em casa conta postulantes ao rebaixamento

O Vila Nova terá dois jogos seguidos em casa na Série C, diante do Imperatriz-MA e Treze-PB, e precisa de vitórias diante dos adversários. Afinal, jogará no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), onde tem 100% de aproveitamento, com dois triunfos. Para o volante Dudu, o Tigre jogará com responsabilidade de vencer e ressalta que é preciso fazer isso como mandante. ...