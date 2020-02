Esporte Com dois gols marcados, Vila Nova quer melhorar poder ofensivo Ariel Mamede busca melhorar construção ofensiva do time colorado e treinou finalizações na atividade de quinta-feira (6)

O foco está em marcar gols. O Vila Nova balançou as redes, no Campeonato Goiano, apenas duas vezes em quatro jogos. A baixa média é preocupação para a equipe que contratou nove atacantes para temporada. O técnico Ariel Mamede trabalha para mudar a situação. Para isso, conta com entrosamento de seus atletas. O foco dos treinos é finalização. Nesta quinta-feira (6...