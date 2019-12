Esporte Com dois gols de Willian, Chelsea derrota o Tottenham no clássico de Londres Com o resultado positivo, o Chelsea abriu boa vantagem na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa

O reencontro de José Mourinho, agora treinador do Tottenham, com o Chelsea, clube onde teve sucesso entre 2004 e 2007 e entre 2012 e 2015, não foi do jeito que o treinador português. Neste domingo, no encerramento da 18.ª rodada do Campeonato Inglês, o seu time foi derrotado por 2 a 0 em casa, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, no clássico local. O meia brasileiro W...