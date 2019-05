Esporte Com dois gols de Vizeu, Grêmio bate Juventude e avança na Copa do Brasil Esta é a segunda vez que o Grêmio elimina o Juventude em uma competição nesta temporada

Com dois de Felipe Vizeu e um de Diego Tardelli, o Grêmio assegurou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Juventude por 3 a 0, em partida realizada na noite desta quarta-feira, na sua arena. O duelo de ida havia terminado com um empate sem gols. Esta é a segunda vez que o Grêmio elimina o Juventude em uma competição nesta tempo...