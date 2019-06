Esporte Com dois gols de pênalti, EUA batem Espanha e pegam a França no Mundial Feminino A próxima rival dos Estados Unidos será justamente a seleção anfitriã, que no último domingo eliminou o Brasil com a vitória por 2 a 1 na prorrogação

Uma das grandes favoritas ao título, a seleção dos Estados Unidos sofreu contra a Espanha, mas derrotou as europeias por 2 a 1, nesta segunda-feira (24), no estádio Auguste Delaune, na cidade de Reims, e avançou às quartas de final do Mundial Feminino, que está sendo disputado na França. Os dois gols das norte-americanas foram marcados pela atacante Megan Rapinoe, ambos e...