O Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (13), no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Nenê, o melhor em campo, fez os dois gols do time carioca, enquanto Mateus Vital descontou no último minuto de jogo para o Alvinegro.

O resultado expõe a fragilidade do time paulista, que não conseguiu reagir na competição mesmo com a troca de técnico: Dyego Coelho assumiu interinamente no lugar de Tiago Nunes, demitido na última sexta-feira.

O Corinthians permanece com apenas nove pontos na competição e corre sério risco de zona de rebaixamento. Já o Fluminense encosta no G-6, com 14 pontos.

O Flu volta a campo para enfrentar o Atlético-GO, quarta-feira (16), pela Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, enquanto o Timão pega o Bahia no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileiro.

O MELHOR: NENÊ

O meia Nenê foi decisivo. Além de armar a maioria das jogadas e liderar o time em campo, o experiente meia abriu o marcador para o Fluminense mostrando raciocínio rápido e agilidade aos nove minutos de jogo, e fechou o placar em cobrança de pênalti aos 43 minutos do segundo tempo.

O PIOR: GABRIEL

O volante Gabriel não é eficiente para proteger a defesa e nem para iniciar as jogadas do time no meio-campo. O camisa 5 ainda conseguiu levar um cartão amarelo aos três minutos de jogo e está suspenso para o próximo jogo.

ESQUEMA NOVO, POSTURA VELHA

O Corinthians entrou em campo no esquema 4-1-4-1, com Gabriel na frente da zaga, Ederson e Cantillo por dentro, e Otero (esquerda) e Mosquito abertos (direita). No entanto, após sofrer o gol aos sete minutos de jogo, Coelho sacou Ederson para colocar Everaldo aos 17 minutos. Com isso, o time passou a atuar com Otero por dentro, e Everaldo e Mosquito por fora. Nada melhorou pela falta de qualidade técnica dos jogadores. Apesar de mudar o esquema tático, a postura foi a mesma: um time apático em campo. O Fluminense, por sua vez, se mostrou bastante organizado apesar de suas limitações técnicas.

OTERO SOLITÁRIO

Quando o assunto é vontade e tentativa de gol, o meia Otero é "solitário". Assim como aconteceu contra o Palmeiras, o venezuelano foi o único jogador que causou perigo pelo Corinthians na partida. Mostrou vontade, tabelou, recebeu falta e bateu na direção do gol. Aliás, Muriel teve que grande defesa para evitar o gol de falta do meia.

CANETA E SAÍDA

Ederson ficou 17 minutos em campo e foi sacado do time mesmo com Gabriel pendurado com cartão amarelo. Há uma explicação, o volante demonstrou displicência em alguns. Em um deles, arriscou "caneta" no campo de defesa. O volante perdeu a bola e irritou torcedores nas redes sociais e possivelmente o técnico Coelho.

FLUMINENSE

Muriel; Calegari, Digão (Nino), Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson (Hyago Felipe), Dodi e Nenê; Michel Araújo (Luiz Henrique), Marcos Paulo (Felippe Cardoso) e Wellington Silva (Ganso). Técnico: Odair Hellmann

CORINTHIANS

Cássio; Michel, Gil, Bruno Méndez e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel (Ramiro), Éderson (Everaldo), Cantillo (Camacho), Otero e Gustavo Mosquito (Mateus Vital); Jô. Técnico: Dyego Coelho

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Henton Nunes (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Dodi e Nenê (Fluminense); Gabriel, Walter, Bruno Méndez, Camacho (Corinthians)

Cartão vermelho: Danilo Barcelos (Fluminense)

Gols: Nenê aos nove minutos do primeiro tempo e aos 43 do segundo tempo (Fluminense). Mateus Vital aos 50 minutos (Corinthians)