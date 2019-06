Esporte Com dois gols de Messi no 1º tempo, Argentina goleia a Nicarágua em Porto Rico

A Argentina derrotou, nesta sexta-feira, a Nicarágua, por 5 a 1, em San Juan, Porto Rico, no último amistoso preparatório para a disputa da Copa América. Lionel Messi, que só atuou nos 45 minutos iniciais, fez dois gols e chegou a 67 pela seleção. A Argentina iniciou o jogo com forte marcação na saída de bola nicaraguense. A primeira oportunidade surgiu com Agüero...