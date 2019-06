Esporte Com dois gols de Gabriel Barbosa, Flamengo bate o Fortaleza no Engenhão Com dois gols de Gabriel Barbosa em duas assistências de Arrascaeta, a equipe da casa bateu o time dirigido por Rogério Ceni

A saída do técnico Abel Braga causou um rebuliço no ambiente do Flamengo durante a semana, mas, pelo menos em campo, parece não ter abalado o elenco. É o que conta o placar do jogo contra o Fortaleza, que acabou com vitória dos cariocas por 2 a 0, no Engenhão, na tarde deste sábado, na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Gabriel ...