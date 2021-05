Esporte Com dois gols de Gabigol, Flamengo derrota o Fluminense e é campeão estadual Foi o 37º troféu do rubro-negro na competição, o terceiro consecutivo

Menos de três meses após ganhar o Campeonato Brasileiro de 2020 e 35 dias depois de faturar a Supercopa do Brasil, o Flamengo é campeão de novo. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, neste sábado (22), o clube da Gávea conquistou o Estadual do Rio. Foi o 37º troféu do time na competição, o terceiro consecutivo. É também o terceiro título de expressão obtido...