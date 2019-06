Esporte Com dois gols de centroavante, Vila Nova goleia sub-20 do Brasília em jogo-treino Partida marcou o primeiro compromisso do time do técnico Eduardo Baptista contra um adversário após a pausa da Série B do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América

Em jogo-treino disputado, na tarde desta quinta-feira (27), no Centro de Treinamento (CT) Toca do Tigre, em Goiânia, o Vila Nova venceu o sub-20 do Brasília-DF por 3 a 0. Os gols do Tigre foram marcados pelo lateral esquerdo Hélder, aos 43 minutos do primeiro tempo, e pelo centroavante Bruno Mota, duas vezes, uma aos 28 e outra aos 40 minutos da etapa final....