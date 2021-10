Esporte Com dois gols de cabeça, Náutico busca empate diante do Vasco Na próxima rodada, o Náutico viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Brasil de Pelotas. No dia seguinte, o Vasco recebe o CSA em São Januário

A bola aérea foi salvadora para o Náutico na tarde de deste domingo (24) nos Aflitos. Após ver o Vasco largar na frente no primeiro tempo, o Náutico buscou o empate em 2 a 2 com dois gols de cabeça. A partida válida pela 31ª rodada da Série B contou com gols de Nenê e Cano pelo lado vascaíno, e Vinicius e Yago pelo lado alvirrubro. O resultado, entretanto, não é ...