Esporte Com dois gols contra, Alemanha marca quatro e vence Portugal na Euro O resultado embolou a classificação do Grupo F. A França lidera, com quatro empates, enquanto a seleção alemã aparece em segundo, com três, empatado com Portugal, em terceiro

No jogo com mais gols nesta edição da Eurocopa, a Alemanha bateu Portugal de virada neste sábado (29), por 4 a 2, com dois gols contra dos portugueses. Depois de Cristiano Ronaldo abrir o placar, com um belo contra-ataque, o zagueiro Rúben Dias e o lateral Raphael Guerreiro desviaram contra a própria meta e colocaram os alemães em vantagem. Daí, só deu a Alemanha na par...