Esporte Com dois expulsos, Goiás cede empate para Corinthians, no final Depois de virar o jogo, time esmeraldino tem Michael e Rafael Moura expulsos. Pênalti marcado no final dá empate para o Timão

Goiás e Corinthians empataram em 2 a 2, no Serra Dourada, na noite desta quarta-feira (16). Com dois expulsos, no final do jogo, o esmeraldino cedeu ao empate aos 52 minutos do 2º tempo. Michael e Leandro Barcia marcaram para o Goiás e Janderson e Gustavo para o Corinthians. O resultado deixou o Goiás em 9 lugar, com 37 pontos. A equipe goiana pode ser ultrapassada pelo A...