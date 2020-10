Esporte Com dois expulsos, Atlético-GO empata com Athetico-PR no Olímpico Dragão abriu o placar com Zé Roberto, mas Léo Cittadini igualou o marcador para o Furacão

Em jogo de duas expulsões e nove cartões amarelos, o Atlético-GO empatou com o Athetico-PR na abertura da 17ª rodada do Brasileirão. Willian Maranhão (agressão) e Everton Felipe (no banco, por reclamação) foram expulsos e vão desfalcar o Dragão na sequência da Série A. O gol do time goiano foi anotado pelo atacante Zé Roberto e Léo Cittadini fez para o Furacão. O resultado não ...