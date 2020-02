Esporte Com dois do garoto Fati, Barcelona bate o Levante e segue na cola do Real Madrid Distância entre os rivais é de três pontos, a equipe de Madrid lidera o Espanhol

O Barcelona venceu o Levante por 2 a 1 neste domingo, no Camp Nou, e se manteve a três pontos de distância do líder Real Madrid. A vitória veio graças à boa atuação do garoto Ansu Fati. O jovem de 17 começou entre os titulares e marcou os dois gols da equipe catalã. Os visitantes descontaram nos acréscimos com Rochina. O Real havia vencido o clássico com o Atlét...