Esporte Com dois de Raniel e melhor jogo com Jesualdo, Santos bate a Inter de Limeira Com o resultado, o Santos chega aos sete pontos, se mantém na liderança do Grupo A

A torcida do Santos não sentiu saudades de Jorge Sampaoli nesta quinta-feira. A equipe alvinegra fez sua melhor exibição sob o comando de Jesualdo Ferreira, superou a Inter de Limeira, do técnico Elano, por 2 a 0, na Vila Belmiro, e conquistou o segundo triunfo no Campeonato Paulista. Raniel foi o destaque ao marcar duas vezes. Com o resultado, o Santos chega aos s...