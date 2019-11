Esporte Com dois de Guerrero e Lomba pegando pênalti, Inter arranca empate com Fortaleza Inter é o próximo rival do Goiás no Brasileiro e duelo marcará disputa por vaga na faixa de classificação à Libertadores

Apesar do apoio da torcida colorada em Porto Alegre, o Internacional não foi capaz de vencer o Fortaleza pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida movimentada na noite deste domingo, as equipes empataram em 2 a 2, no Beira-Rio. Os visitantes saíram na frente com gol de Osvaldo logo cedo, mas Guerrero empatou antes do intervalo. Na metade final, Tinga volto...