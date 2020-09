Esporte Com dois de Galhardo, Inter vence Ceará e abre vantagem na liderança Os dois gols da partida foram marcados por Thiago Galhardo, artilheiro no Brasileiro, com 8 gols

O Internacional venceu o Ceará por 2 a 0 nesta quinta-feira (10), no Beira-Rio, em jogo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e se isolou na liderança da competição. Os dois gols da partida foram marcados por Thiago Galhardo, artilheiro no Brasileiro, com 8 gols. O meia-atacante chegou a 13 gols no ano, sua melhor marca em uma temporada durante toda carreira. Com a vitória, ...