Esporte Com dois de Benzema, Real vira sobre Eibar e se aproxima do Atlético no Espanhol Com o resultado, o time merengue chega a 60 pontos e fica a dois do rival, que enfrentará o Barcelona neste sábado (6), às 15h45. A equipe catalã soma 70 pontos e lidera com folga o torneio nacional

Com dois cabeceios certeiros de Karim Benzema, o Real Madrid venceu o Eibar por 2 a 1 de virada e se aproximou do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. A partida foi válida pela 31ª rodada e só foi decidida aos 36 minutos da segunda etapa, quando o atacante francês anotou o gol vitorioso. Com o resultado, o time merengue chega a 60 pontos e fica a dois do r...