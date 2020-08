Esporte Com dois casos positivos em Manaus, Vila Nova diz que jogadores já tinham tido o coronavírus antes Todos os jogadores voltariam para Goiânia juntos na noite deste domingo (9)

Um dia depois do empate por 1 a 1 com o Manaus, na estreia da Série C, a delegação do Vila Nova tinha voo marcado para este domingo (8) e tinha chegada prevista às 22 horas. O médico do Vila Nova, Thiago Caixeta disse que o clube teve três casos positivos de Covid-19, mas um jogador ficou em Goiânia. Segundo ele, os dois atletas infectados que viajaram com a delegação...