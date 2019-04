Esporte Com dobradinha nos 1500m do Maria Lenk, Costa e Villarinho se garantem no Mundial

Com uma dobradinha na final da prova dos 1500m livre do Troféu Brasil Maria Lenk, o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, Guilherme Costa e Diogo Villarinho garantiram também, nesta sexta-feira à noite, no Rio, uma vaga no Mundial de Esportes Aquáticos, em Gwangju, na Coreia do Sul. Costa assegurou a medalha de ouro com o tempo de 15min05s91, enquanto a prat...