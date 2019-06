Esporte Com dobradinha da Mercedes, Hamilton lidera primeiro treino livre no Canadá Hamilton, que pode se igualar neste fim de semana Michael Schumacher como piloto que mais vezes venceu o GP do Canadá, conquistou a marca de 1min12s767 na sua melhor volta

O fim de semana do GP do Canadá começou com domínio da Mercedes. Nesta sexta-feira (7), no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, a equipe conseguiu uma dobradinha no primeiro treino livre da sétima etapa da temporada 2019 da Fórmula 1, com Lewis Hamilton à frente. A Mercedes vem sendo soberana neste campeonato, com vitórias nas seis provas já realizadas, sendo cinco...