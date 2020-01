Esporte Com ‘DNA de títulos’, Gilvan rodou o Brasil antes de se adaptar no Atlético-GO Capitão viveu nas 5 regiões brasileiras, saiu cedo de casa e obteve títulos e acesso nos clubes que defendeu ao longo da carreira

No campo construído no terreno do avô, em Salgado (SE), o então menino Gilvan descobriu o futebol e, através dele, se aventurou pelo Brasil. Zagueiro e capitão do Atlético, Gilvan rodou pelo País, morou em todas as regiões brasileiras e, como façanha, obteve títulos e acessos por todos os clubes nos quais atuou. Fez gols praticamente em todos eles, exceção da Ponte Preta ...