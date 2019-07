Esporte Com discurso de “paz” e cobranças, Dragão busca ajustes para clássico

Ainda indefinido para disputar o clássico da Série B do Brasileiro contra o Vila Nova, no sábado seguinte (dia 13), no Estádio Antônio Accioly, o Atlético vive a expectativa de obter a terceira vitória seguida, manter a invencibilidade em casa nesta temporada e, também, as cobranças internas para que o time possa ter rendimento suficiente para vencer o rival goiano. ...